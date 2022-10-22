中華隊先發投手林振瑋狀況不佳，僅投0.2局投出4次四壞球保送、1次觸身球保送，讓澳洲隊不用安打就攻下2分，最終以0比3吞敗，在U23世界盃棒球賽超級循環賽吞下3連敗，林振瑋賽後自責淚崩，但他也期許自己將這些化作養分，未來能夠成為更好的投手。

林振瑋前役對日本隊先發4局僅失1分，還飆出生涯最速的159公里，但今天控球卻大「走鐘」，31球中僅有12顆好球，滿壘時2次保送奉送對手分數。除了投手表現不理想，打線也沒有發揮，中華隊全場僅有曾宸佐敲出安打。

對於自己狀況不佳害球隊輸球，林振瑋哭著來到賽後記者會現場，他哽咽地說：「對自己表現非常不滿意，讓球隊輸球，沒辦法贏下這場比賽覺得很遺憾。」

林振瑋表示，今天投得不好沒有其他理由，就是自己狀況特別不好，「賽前熱身都還OK，但上去就不好。」退場後教練、隊友也都給予安慰及鼓勵，他也期許自己能把這場比賽的失利化作養分，讓自己更進步。

中華隊在預賽打出5連勝氣勢，但來到複賽卻苦吞3連敗，明天將與墨西哥爭季軍。總教練謝承勳認為目前球隊狀況還OK，打擊部分會持續提醒球員攻擊熱點、選球，打擊教練也持續提醒球員不要追打壞球，會以最完整陣容去面對明天的比賽。

明天中華隊預計推出李晨蔒先發，謝承勳說：「明天李晨薰不會有投球數限制，但每局都會詢問他手的狀況，狀況不錯的話就會繼續。」