第57屆金鐘獎是首度將電視綜藝與戲劇分開舉辦，頒獎典禮於在10月21日和22日舉辦，昨日由曾國城和唐綺陽主持的節目金鐘有笑聲有淚水，令觀眾留下深刻印象，而今（22）日戲劇金鐘則是曾寶儀獨挑大樑，讓眾人相當期待。八點檔女神方馨參與《孟婆客棧》演出，沒入圍但仍與團隊一起走紅毯，雖然在人群中，但黑色深V開到肚臍的禮服，還是讓人很難不看到她的魅力。

方馨在《孟婆客棧》中的演出有別於過在八點檔形象，雖然沒入圍但還是讓觀眾看到另一面的她；今日方馨其實也與劇組團隊一起走紅毯，她的黑色禮服藏大看點，胸前深V開到肚臍，火辣程度和八點檔中苦情的她很不一樣。而走完紅毯後，從樓心潼的側拍，發現方馨胸前一片肉色超有看頭。

方馨紅毯禮服胸前一片肉色超辣。（圖／摘自方馨IG）

金鐘57今年分為兩天舉辦，其中受矚目的戲劇節目獎入圍的有《俗女養成記2》、《茶金》、《逆局》、《斯卡羅》、《華燈初上》，每一部話題度都超高，也都被視為敲鐘大熱門。

典禮中有多段表演節目，而最驚喜的是，女歌手周蕙將要用4種語言唱7首入圍作品的主題曲，讓歌迷能看到周蕙超強實力。