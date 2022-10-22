現場支持者高舉國旗、力喊凍蒜。（楊舒婷攝）

爭取連任的國民黨高雄市議員陳美雅競選總部22日成立，現場支持者高舉國旗、力喊凍蒜，國民黨高雄市長候選人柯志恩也親自到場力挺。柯志恩表示，陳美雅雖然長得溫柔漂亮，但質詢每一個議題都是咄咄逼人，是國民黨的女戰將。陳美雅也在台上搬出板凳，播放掌聲響起的背景音樂，感謝支持者的力挺。

陳美雅致詞時搬出板凳，站在板凳上表示，剛出來參選時因為沒有資源也沒有背景，被別人笑說不會上，但她認為自己在東京生活的那10幾年，看到了國外的進步，也深信未來自己能夠讓高雄變得更加美好，因此當時就是帶著板凳及麥克風，到每一個街口宣講。

陳美雅批評，當政府做不好時應該要謙卑的傾聽民意，但現在的政府卻不是這樣，中天電視遭到關台時，許多民眾敢怒不敢言，以及走私香菸被發現時，卻說不是走私，而是超買，民眾的言論全被政府箝制。

陳美雅也哽咽表示，支持者的每一聲加油，每一句招呼，對她都是相當大的鼓勵，因此她內心只有一個想法，就是高雄人值得最好的，每一個高雄人都是世界的驕傲，因此也會繼續為大家打拼。

柯志恩表示，陳美雅不僅漂亮，講話也相當有料，關心的每一個議題都是用國際的觀點、人本的精神來看，國民黨這次推出了10位女性候選人，女人在國民黨不是撐起半邊天，而是撐起一片天，國民黨的女人就是比較勇敢，所以陳美雅會發揮女性的韌力，在乘風破浪當中力求勝利。