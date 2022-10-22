許淑華、全志堅信義鄉聯合競選總部22日成立。（許淑華服務處提供／廖志晃南投傳真）

許淑華、全志堅信義鄉聯合競選總部22日成立。（許淑華服務處提供／廖志晃南投傳真）

國民黨南投縣長候選人許淑華，與信義鄉長候選人全志堅，22日成立聯合競選總部。許淑華強調她擔任立委期間，為信義鄉爭取數億元建設經費；全志堅表示，許淑華用心協助居民解決問題，保障每位鄉民的權益，坊間謠傳要掠奪原民保留地的說法，就是居心不良的抹黑。

聯合競選總部成立大會，有500多位鄉親到場支持，期盼集結力量，將許淑華送進縣府、全志堅高票連任，攜手「全力服務」，實現「南投繁華」。

縣長林明溱致詞表示，許淑華過去盡心為信義鄉爭取資源；全志堅配合用心經營，因此特別推薦他們，未來他們聯手，一定會讓南投與信義鄉愈來愈好。

許淑華說，感謝信義鄉民一直以來的支持愛護，她擔任立委，在中央努力爭取數億元經費，進行隆華橋改建、崩塌地處理與溪流清疏工程；未來若擔任縣長，她會推動一部落一文化健康站，改善設備增加人力，對於交通行動不便的長輩，增加溫馨巴士接送。研擬自來水補助辦法，補助灌溉與民生用水減輕部落負擔。觀光上結合原鄉文化融入觀光軸線，推廣信義原鄉文化。持續爭取經費改善交通，讓遊客鄉民農產往來暢通無阻。對南投的未來她提出的3大主軸10大願景，在各方面照顧到南投縣民，讓南投成為全齡宜居的城市。

全志堅特別針對近日地方傳言闢謠，他說保留地問題屬於中央層級，縣府根本無法處理；許淑華過去用心協助在地居民解決問題，力求保障每位鄉民的權益，坊間謠傳要掠奪原民保留地的謠言，就是居心不良的抹黑；他與許淑華絕對會守護鄉民利益，一起為信義鄉努力。

全志堅並感謝信義鄉民的愛護，讓他在過去4年、未來4年能為鄉民服務，他擔任鄉長期間，盡心爭取資源，而許淑華在他尋求資源時，也在中央大力幫忙。

現場由林明溱為候選人披掛綵帶、授予戰旗，競選團隊原住民幹部包括前議員史清水、松秋明；平地幹部王傳信、藍明憲、鄉民代表會主席邱瑞榮、及明德村長吳瑞龍，贈送象徵好運來的菜頭、凍蒜以及包粽，期許候選人都能打出漂亮的選戰。