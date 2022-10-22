究竟是公婆有問題還是媳婦太小氣？一名人妻表示，夫妻倆在公婆家附近買了新房，由她負責繳房貸，沒想到公婆竟然要求讓小叔一家無償入住，一家人因此起了爭執，而這時原PO的老公也加入戰局，超霸氣的態度獲得網友好評。

原PO在Dcard發文表示，婚後和公婆住在不同縣市，夫妻倆通常每個月會回去公婆家一周，但家裡的空間不足，夫妻倆每次回去都得另外訂飯店，兩年下來累積不少額外開銷，因此規劃在婆家附近置產，最後也如願買到心目中的房子。

不料，公婆得知消息後，居然問「房子能不能給他弟弟住，但不要收房租」，原PO聽了當場回絕，而這時老公也跳出來捍衛主權，直說「要住就是要付錢，使用者付費很正常吧」，但公婆卻認為老公太自私，「大家都是一家人何必這樣」，更痛批原PO夫妻瞧不起早婚的弟弟。

一家人因為買房而鬧僵，辛苦繳房貸的原PO不願退讓，而老公也直接告訴公婆，「如果弟弟有能力的話，也能自己在外面買一間房，不用來住免錢的！」對此，原PO好奇發文詢問，想知道究竟是公婆有問題，還是自己太自私？

貼文曝光後，公婆的態度引發眾怒，許多人都認為公婆大有問題，「不收房租要收頭期款喔」、「直接把房子賣掉也不要回去了，反正公婆疼小叔」、「真的很好意思開口耶，公婆怎麼不自己拿錢幫他們買房」，此外，也有不少人大讚原PO的老公，適時扮演「神隊友」，直說「不管怎樣，老公都有站穩腳步真的不錯」。