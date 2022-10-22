參加1920變裝活動的民眾穿著復古旗袍現身在台北大稻埕街區。（黃子明攝）

穿著復古旗袍的女子參加大稻埕國際藝術節1920變裝活動。（黃子明攝）

穿著復古旗袍的女子參加大稻埕國際藝術節1920變裝活動，活動開始前相互整理髮型。（黃子明攝）

參加大稻埕國際藝術節1920變裝活動的民眾穿著復古旗袍，手持現代攝影機忙著捕捉現場場景。（黃子明攝）

多位女子穿著復古旗袍參加大稻埕國際藝術節1920變裝活動，在大雨中撐傘站在街頭拍照留念。（黃子明攝）

參加大稻埕國際藝術節1920變裝活動的鼓隊小朋友，在雨中墊著塑膠袋坐在溼答答的地面賣力演出。（黃子明攝）

愛好日本文化的民眾穿著和服參加大稻埕國際藝術節1920變裝活動，並隨著音樂表演日本舞蹈。（黃子明攝）

民眾冒雨躲在遮雨棚下觀賞大稻埕國際藝術節1920變裝活動的各項表演。（黃子明攝）

參加大稻埕國際藝術節1920變裝活動的年輕女孩在現場擦著口紅。（黃子明攝）

「尼莎」颱風外圍環流受東北季風影響，為全台11縣市帶來豪雨，但16日在台北登場的「大稻埕國際藝術節TTT IFA」仍冒雨展開，原定舉行從北門至迪化街的1920變裝遊行，臨時改為直接集合大稻埕街區永樂廣場，不過參與民眾興致不減，大家撐著雨傘身穿1920年代服飾裝扮，為大稻埕街區帶來復古氣息。 大稻埕街區發展歷史近150年，除了是台灣早年茶葉、米、南北貨、中藥、布匹等物產集散地，眾多20世紀前期興建的仿巴洛克建築成為當地一大特色，許多民眾穿著當時流行的旗袍、馬褂及日本和服，並搭配復古髮型與配飾，穿梭在老街區，有如時光倒流。

雖然下著滂沱大雨，但大家仍撐著傘在街頭或騎樓下拍照留念；參與演出的團體不論是樂團、鼓隊都照常認真演出，鼓隊小朋友甚至墊著塑膠袋坐在溼答答的地面賣力敲擊，一點都不打折扣。

今年除了傳統復古變裝遊行，還邀請逆風劇團、台灣拉丁舞藝學院、Bailalo Dance Studio、Dancing Island 舞人島舞團、霍班的，達拉斯靈魂爵士四重奏、明馬丁探戈樂團等國內專業藝文團體演出，還特別邀請旅英藝術家曾乙文團隊，以台灣少見的推測設計（Speculative Design）概念，推出「知識快閃乍現」實驗，引進30多位講者以及多位藝家進行15分鐘的快閃講座—「Pop-up window ! 快閃視窗」與實感體驗線上展——「Pop-up Notice ! 設計破譯」，為今年藝術節帶來新嘗試。

蔣渭水等人當年創立台灣文化協會就是以大稻埕為基地，2015年首辦的「大稻埕國際藝術節」為民間獨立發起的藝術節，每年舉辦近百場藝文展演活動，為台灣少見，這項跨越1920年代到2020年代的時空劇場，希望呼應並發揚台灣文化協會精神。