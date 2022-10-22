第57屆電視戲劇金鐘獎頒獎典禮今(22日)稍早在國父紀念館舉行，由首度在戲中扮男裝入圍戲劇節目男主角獎的陳亞蘭擔任星光大道壓軸，她頂著帥氣八字鬍，穿紅黑色的西裝霸氣十足登場，胸口又扣子沒扣，一路開岔到肚臍，小秀性感，引來紅毯兩旁粉絲瘋狂尖叫，陳亞蘭受訪時也開口問：「阿內有緣頭沒（這樣有帥氣嗎）？」

陳亞蘭今年創了金鐘獎開辦以來的先例，她在《嘉慶君遊臺灣》飾演男主角嘉慶君，被評審選進戲劇節目男主角獎入圍名單，且本劇結合了電視和動畫、視覺動畫，而陳亞蘭的唱腔及身段依舊，渾身是戲，有悠然的韻味，又有帥氣挺拔的姿態，不僅讓歌仔戲成功轉型，還在劇中展現帝王霸氣。

陳亞蘭拿下八字鬍。（圖／陳俊吉攝）

陳亞蘭笑說，因為自己恩師楊麗花最喜歡的男星就是亞蘭德倫，所以這套衣服就是向亞蘭德倫致敬，而且楊麗花也喜歡《亂世佳人》的「克拉克蓋博」，所以陳亞蘭的八字鬍就是在致敬克拉克蓋博。話鋒一轉，陳亞蘭還特別準備了今年金鐘視帝的入圍名單，表示入圍後很多人都問她有沒有機會得獎？她打趣說：「覺得自己得獎機率很大」。

陳亞蘭胸前扣子沒扣，小露性感。（圖／陳俊吉攝）

陳亞蘭拿著戲劇男主角獎入圍名單解釋問說：「男主角獎不是又稱作『視帝』嗎？」而從入圍名單由上往下「第四順位」的名字剛好是她，認為冥冥中好像暗示她會得獎，引來全場歡呼，紛紛開始稱呼她「四帝」、「亞蘭哥」，希望她真的能如願抱獎回家。