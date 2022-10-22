蔡英文總統為陳其邁競選總部成立站台。（洪靖宜攝）

爭取連任的高雄市長陳其邁今日下午成立競選總部，以「再拚四年 高雄起飛」為口號，除了有民進黨高雄市立委及議員，蔡英文總統也到場力挺，除了肯定陳其邁這2年政績，她也向支持者喊話：「千萬不要想高雄穩穩，就差你這票，4年前大家也覺得高雄穩穩地，不過就差你一票，這次選舉一定要注意，每張票都要去蓋。」

選戰倒數35天，高雄市長陳其邁的競選總部也於22日下午在捷運鳳山西站旁的空地盛大舉辦成立大會，除了民進黨黨籍立委、議員全數到場，而這場活動最大咖則是蔡英文總統，她也壓軸上台喊話。

她於台上談到陳其邁當年落選後到行政院服務，後來補選回高雄，細數他上任來政績，並肯定他有能力、會做事、也很拚，還常常接到陳其邁的電話討論政策，未來也會繼續為高雄做很多事情，並說：「只要是高雄好的政策，中央絕對會支持高雄，大家一起拚」。

蔡英文總統也向支持者喊話：「千萬不要想高雄穩穩，就差你這票！4年前大家也覺得高雄穩穩地，不過就差你一票。這次選舉一定要注意，每張票都要去蓋」，讓陳其邁繼續拚4年。