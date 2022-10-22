亞裔妻遭狠夫持刀猛刺後活埋

美國驚傳一對韓裔夫妻因贍養費問題談不攏，妻子受到非人道虐待，全身上下被綑綁、施暴，然後活埋，最後憑著生存本能刨土逃命，驚險獲救。

NBC新聞援引一項法庭文件指出，該家庭糾紛發生在美國華盛頓州(Washington)，42歲的被害女子告訴警方，前幾天帶著2個孩子回家找丈夫安蔡景(Chae Kyong An)討論離婚訴訟時，此前兩人分居多時，怎料一談到贍養費，丈夫竟一氣之下施暴，接著拿膠帶將她全身綑綁，連口、眼都不放過。女子憑著模糊記憶回想每一幕，稱後來就被丟上車，最後來到一處森林裡，發現自己置身在泥土漸漸被活埋，空氣越來越稀薄、幾乎不見天日。

「我不知道在地底下待了多久，應該有好幾個小時，當時依稀能聽見上方傳來狠夫的腳步聲，來回走動…我扭動身體試圖呼吸空氣」

被害女子身上還留有大面積瘀青，胸口也慘中多刀。雖在路途中靠著Apple Watch聯繫警方，卻無法開口溝通，足足被活埋至凌晨後，求生意志使她徒手刨土才逃脫，最後找到一間房子求助鄰居，隨即送往醫院治療。嫌犯安蔡景目前已被警方逮捕歸案。