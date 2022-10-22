花蓮縣政府與社團法人台灣之心愛護動物協會合作，10月份舉辦4場次下鄉犬貓絕育活動，搭配每年推行的犬貓絕育補助、寵物登記及熱點區域犬隻清查等政策，希望逐步達到遊蕩犬隻減量目的。如果時間錯過，無法配合，可直接逕洽縣內6家動物醫院、或向各鄉鎮公所登記安排「犬貓三合一」工作。

縣府農業處長陳淑雯說明，每年縣府都致力推行犬貓絕育補助、寵物登記及熱點區域犬隻清查等政策，以期逐步達到遊蕩犬隻減量目的。除了此次公私協力合作外，縣府每年努力爭取經費投入高強度犬貓絕育工作，主要希望在尊重生命的前題，進行控制動物數量，以時間換取空間，使遊蕩犬貓野外數量能逐漸獲得控制，相信這是社會邁向人與動物合諧共存紮實且重要的一環。

此次下鄉進行犬貓絕育場次，10月份共辦理4場次，20、21日已於卓溪鄉、富里鄉舉行，23、24日將於於鳳林鎮北林里辦公處辦理。現場也提供犬貓免費狂犬病疫疫苗施打及寵物晶片登記。

動植物防疫所長周黃得榮指出，動物保護是持續的工作，籲請民眾以認領養代替購買，務必為家中寵物辦理絕育及晶片登記，控制野外數量也是一項重要工作。

如果4個場次都錯過、無法配合未能前往，周黃得榮說，今年下半年犬貓三合一（絕育、晶片植入、狂犬病疫苗施打）仍持續進行中，民眾如有需要可直接逕洽縣內6家動物醫院(玉里動物醫院、高橋動物醫院、毛球動物醫院、中山犬貓專科診所、和平動物醫院及永安動物醫院)辦理；或是民眾可向各鄉鎮公所登記，再由鄉鎮公所予以安排前往協助進行犬貓三合一工作。