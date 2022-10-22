國民黨桃園市長候選人張善政北區競選總部成立大會暨造勢今天在桃園區舉辦，19時現場已經湧入破萬人。（主辦單位提供）

國民黨桃園市長候選人張善政北區競選總部成立大會暨造勢今天在桃園區舉辦，19時現場已經湧入破萬人。台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜預計約20時大進場後上台助講。

立委呂玉玲、萬美玲依序上台，呂玉玲呼籲1126挺善良，她說，此次選舉不能因為被抹黑、打擊而打敗。萬美玲則說，桃園需要有能力、有魄力的張善政。她說，這次投票除了要把張善政送進市府，更重要的是決定未來要過什麼樣的生活，這一票非常重要，呼籲民眾支持張善政。