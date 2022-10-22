桃園市長選戰，國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶、無黨籍鄭寶清4人角逐。YouTuber「桃園孫先生」今天（22日）在桃園區進行「桃園市長民調大對決」街頭民調，張善政以77票領先，鄭運鵬以35票居次，鄭寶清2票排第三，賴香伶拿到1票列第四。

桃園孫先生22日在YouTube上傳「桃園市長民調大對決」街頭民調直播，列出張善政、賴香伶、鄭運鵬、鄭寶清等4個選項，詢問「桃園市長會投誰？」結果，張善政以77票領先，鄭運鵬以35票居次，鄭寶清拿到2票排第三，賴香伶1票居第四。

選擇張善政的民眾表示，「善良」、 「做事情比較實在 」、「他好像不會亂七八糟，我一定會投張善政」、「他很廉潔，看好他當選」、「忠厚」、「看好張善政，對民進黨不滿意」、「我覺得他老老實實、實實在在。他以前在龍潭那麼多年，他在那裡很多年，我知道」。

選擇鄭寶清的民眾認為，「他敢反抗民進黨」。

選擇鄭運鵬的民眾表示，「年輕，有作為」、「年輕有為，在台北的時候就看過他了」、「看好他會當選」、「投給他就對了」、「他是現任立法委員，對桃園市政能夠比較了解，他不是空降，個人形象也不錯」。