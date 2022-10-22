屏縣道落坑駕駛到警局說明，疑因酒駕才會離開事故現場。(警方提供)

19日屏東縣滿州鄉屏200線發生一起自小客車自撞施工護欄墜入坑洞事故，當時駕駛自行脫困離開現場，經恆春警分局通知到案說明，朱姓駕駛自稱，因手機不在身上，且肇事當日開車前有食用薑母鴨及飲用啤酒，因車速過快且未注意車前狀況，不慎撞擊路邊工區安全護欄，才會掉入施工坑洞。

朱男表示，因為沒帶手機，是經家屬上山找尋才得知警方要求他前往製作筆錄，他也坦言，車禍事故發生後因身體不適，也擔心會有酒精反應，才會離開現場。恆春警方已依行車路線調閱監視器查證，回溯告發相關交通違規行為，並依公共危險、毀損等罪嫌移送偵辦。

恆春警分局長林明波表示，酒後駕車已觸犯法律，全案更涉及肇事逃逸，呼籲駕駛朋友切勿酒後駕車，不慎肇事時應立即報警處理，勿存僥倖心理，警方必會依法查辦究責；另也提醒用路人行經施工路段請放慢速度小心行駛，注意管制措施與指示，以免發生意外。

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