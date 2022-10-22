民進黨籍雲林縣長候選人劉建國22日舉行他與台西鄉長候選人連珮伶聯合競選總部成立大會，副總統賴清德出席，賴稱讚劉建國有眼光、有解決問題能力，若劉當選，明年開始就是單體牡蠣元年。

賴清德表示，雲林縣的牡蠣佔全台80％，最近受到來自越南和中國大陸的影響，影響收益，劉建國找生技公司解決，如果劉當選縣長，明年開始就是單體牡蠣元年，他會成立一個專區，把海洋也算為養殖專區，使養蚵行業能夠繼續發展下去，這就是新雲林非常好的意義，和大家一起拚美好的未來。

賴清德說，劉建國令他敬重的還有一件事，他們都是單親家庭長大的，他年少的時候生活很艱苦，但他並沒有被生活打倒，反而讓他知道基層生活的辛苦，磨練一身堅強的意志。

劉建國表示，雲林縣政府如果有機會讓他持家，馬上把衛生局、社會處叫過來台西對接好，預算編下去，就能夠讓雲林成為全國照顧老人的模範縣。

劉說，把人才顧好，就是顧好自己的長輩和未來，希望大家展現出台西人的骨氣、氣魄，改變台西、創造新雲林，大家都是雲林團隊的一份子，靠大家把雲林的未來變成一場運動，為打造新雲林拚到底。