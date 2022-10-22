金鐘57電視節目頒獎典禮昨(21日)晚間在國父紀念館舉行，女星小S以《熙娣想聊》入圍，她也透露自己很想得獎，當天她一件黑金禮服頗具氣勢，雖然最後無緣得獎，小S回歸日常生活，和姊姊大S和姊夫具俊曄聚會，小S提起自己沒有得到金鐘獎，讓具俊曄暖心安慰「沒關係，妳昨晚是最美的！我確定！我可以告訴所有人！妳是最漂亮的！」

女星小S今（22）日在facebook發文直呼「姐夫的安慰」，只見熟悉的國民姊夫具俊曄再次成為影片中的主角，小S拿著手機錄下具俊曄做菜的樣子，用英文和對方訴苦「歐巴，我沒有得到獎項」，具俊曄立刻安慰「沒關係，妳昨晚是最美的！我確定！我可以告訴所有人！妳是最漂亮的！」讓小S聽到後立刻笑出聲，具俊曄更比手畫腳透露小S的禮服讓他印象深刻，狀態美艷動人。

而小S也趁機邀請具俊曄上他的節目，具俊曄毫不猶豫答應，被小S問到你愛我姊姊嗎？」具俊曄瞬間回答：「當然！」接著誇小S可愛又漂亮，同時也很幽默好笑，用中文直誇小S是「神經病」， 接著朝鏡頭比出愛心，互動十分可愛。

許多網友留言：「姐夫很暖！而且幾乎都在煮菜」、「S和姐夫的對話太可愛了！」、「能跟老婆的家人相處的這麼愉快，姐夫是一個真的很棒的人～」、「小S有了姊夫温暖的安慰，再吃了姊夫親手做的好料，應該放下了吧！明年再來，加油」。