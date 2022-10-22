新北市動保處為毛寶貝別上粉紅絲帶。（新北市動保處提供／李奇叡新北傳真）

犬乳腺瘤經觸診近乳腺多腫塊結合且質地堅硬。（新北市動保處提供／李奇叡新北傳真）

10月是國際乳癌防治月，人們別上粉紅絲帶，倡議乳癌防治重要性，新北市動保處也為毛寶貝別上，提醒民眾注意毛寶貝絕育與健康重要性，因乳腺瘤是犬貓常見腫瘤，最常發生在未絕育約6至10歲母犬及母貓身上，而腫瘤的發生與賀爾蒙有絕大關係，母犬及母貓6月齡前絕育可降低約9成的風險，年齡越大風險越高，提早絕育能降低日後罹患乳腺瘤的機會。

動保處表示，板橋動物之家今年陸續接獲民眾或愛爸愛媽通報，餵養多年、年紀很大的母犬或母貓腹部出現腫瘤症狀甚至腫瘤破裂、滲血不止的狀況，經動保員救援送回，獸醫師檢查發現，這些乖巧的母犬母貓大多未絕育，觸診發現靠近乳腺的多個腫塊結合在一起、質地堅硬且在皮膚底下且不易移動。

板橋動物之家獸醫師徐愛明表示，送交的母犬乳腺瘤案件中，若狗狗年齡在7至8歲左右，經評估立即手術切除並進行絕育手術，存活率仍屬樂觀，但若狗狗超過10歲，乳腺瘤很容易轉移成為惡性腫瘤；而貓咪乳腺瘤症狀於被發現時，通常已經轉移成為惡性腫瘤，幾乎只能安寧治療。

動保處解釋，乳腺瘤是常見於犬貓的腫瘤之一，但相較其他腫瘤非常好預防，關鍵就在絕育時間，狗狗在第1次發情前絕育，罹患乳腺瘤機率不到1％，第1次發情後絕育、罹患乳腺瘤機率增加至10％，第2、3次發情後絕育，罹患乳腺瘤機率增加至25％，第4次發情後絕育，罹患乳腺瘤機率增加至80％以上。

至於貓咪，需要絕育的時機比狗狗更早，6月月齡前絕育，罹患乳腺瘤機率10％以下，若是2歲後才絕育，罹患乳腺瘤機率增加至70％以上，綜上所述，只要在犬貓還小的時候就結紮，發生乳腺瘤的機率可說是非常低，而無論何時讓毛寶貝進行完整子宮卵巢摘除絕育手術，都可以100％預防同樣常見的子宮卵巢病變，例如子宮蓄膿。

動保處也表示，新北市是友善動物城市，對協助流浪動物絕育及醫療不餘遺力，並提醒飼主應有責任為自家毛寶貝辦理絕育，毛寶貝就像是自己家人，守護家人健康是最重要的事，呼籲若尚未辦理，應儘快帶去動物醫院，因為依據動物保護法第22條第3項規定，飼主應該要為寵物辦理絕育，若遇有動物身體狀況不許可情形，應該要向動保處申報，否則將可處5萬至25萬元罰鍰，為了毛寶貝的健康好，也避免遭罰。