民進黨新北市長候選人林佳龍今（22）日晚間前往新莊參加新北市台南同鄉會理事長交接典禮，希望爭取現居新北的台南民眾支持，他強調自己是台南女婿並感到非常光榮來拉近與台南人的距離，並再次重申自己交通部長任內有關新北相關交通政策的政績。

林佳龍致詞時表示，台南奇美博物館是創辦人許文龍指定他幫忙規劃的，所以由他的岳父掛名董事長，甚至自己到現在都還是基金會的執行長，只是一直沒有對外講，他笑稱這算是自己「part time」的工作，另外他也說自己的妻子廖婉如現在也在奇美博物館擔任副館長，自己身為台南女婿感到非常光榮。

除了拉近自己與台南的關係外，林佳龍也說新北市已經被中南部的直轄市超越，作為400萬人口的直轄市，升格12年、預算加倍，反而是中南部的直轄市在進步，他說高雄在陳其邁執政下，2年拼4年；台中現在盧秀燕在做的事，其實是之前胡志強沒做，自己已經幫忙做完了部分。

林佳龍再次強調首都圈的概念，並一一細數他交通部長內任有關新北市交通規劃的政績，他說新北、台北、桃園、基隆共1千萬人口，如果把新北市變成首都圈的火車頭，就會帶動台北的發展，這也是蔡英文總統希望他來當新北市長的原因，要帶領新北能夠轉型成為最大的國際都市。