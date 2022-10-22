國民黨台南市候選人謝龍介首場造勢晚會，湧進約5萬名支持者，現場國旗飄揚，藍軍展現力拚翻轉台南的高昂士氣。（曹婷婷攝）

國民黨台南市候選人謝龍介（中間戴紅色口罩者）首場造勢晚會，在支持者簇擁下進場。（曹婷婷攝）

謝龍介首場造勢晚會 旗海飄揚拚翻轉台南

國民黨台南市長候選人謝龍介今晚舉行競選總部造勢晚會，前高雄市長韓國瑜8點40分將壓軸站台，這是兩人睽違799天再度同台，主辦單位稱，晚間7點多已湧入5萬人，現場國旗飄揚，當謝龍介偕市議員大進場時，「凍蒜」聲不絕於耳，展現藍軍拚勝選的高昂士氣。

謝龍介首場競選造勢晚會，晚間於海安路封路登場，活動還沒登場，6點不到已擠滿人潮，不少支持者說，「很久沒看到藍營有這種場面，很感動！」謝龍介表示，韓國瑜是國民黨在濁水溪以南的重要戰將，今年台南選戰主打「30年投一次輪替」，投3號翻轉台南、讓台南換「新衫」，台南的關鍵戰役，韓國瑜當然不能缺席。

造勢晚會一開始，由台南市黨部主委林進旺階同立委陳以信率台南市國民黨市議員候選人及無黨籍市議員周奕齊、林冠維一起上台。林進旺批，民進黨在台南執政2、30年來，執政只靠一張嘴，台南市民愈過愈不好，也批民進黨執政，「議會整碗捧、市政壞了了」，這一戰，台南要翻轉，「麥擱鬱卒了」，一定要力拚「綠地變藍天」。

今天晚會將由季麟連將軍贈海軍陸戰隊旗，國民黨北市議員王鴻薇、前黨主席江啟臣、前總統馬英九助講並授戰旗，接著由謝龍介向市民完整報告對台南未來的市政擘畫後，最後，由韓國瑜壓軸登場。