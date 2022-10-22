民進黨新竹市長候選人沈慧虹「魔法小虹號」最終場，22日晚間在新竹代天府華麗登場，由紅鼻子馬戲團演出上回大獲好評的《馬戲嘉年華》劇目。沈慧虹說，親子活動的主角就是小朋友，選舉就是要快快樂樂，她也會繼續用正面選舉，讓選民選出對新竹最有熱忱、最有經驗的候選人。

從上個月起，沈慧虹陸續舉辦多場「魔法小虹號」親子活動，邀請表演團體來到新竹與孩子們互動、同歡，系列活動已在孔廟前廣場、關新公園、天公壇公園共3場，累計近5000人次參與，22日也吸引近千位民眾同歡，會後許多大小朋友也與沈慧虹同框合照。

沈慧虹說，候選人要比政績、比政見、比願景，所以她周周提政見，早上說不夠，晚上直播繼續講，也要舉辦歡樂的親子活動，讓爸爸、媽媽可以帶著孩子，一起來體驗選賢與能的重要，讓新竹的光榮延續、迎向勝利。她也再次號召市民，不畏抹黑、不畏攻擊，為自己的家，大聲說出這8年的改變。

沈慧虹近期也已提出多項政策，除了公托、臨托、親子館加倍，還要試辦夜間臨托，讓晚間臨時有事的爸媽，不必背著想睡覺的小朋友奔波辛苦，也提出敬老愛心卡點數加倍，長輩需求也顧到，用最實際方式幫「三明治族」減輕負擔。

備受好評的魔法小虹號順利落幕後，沈慧虹也承諾未來會繼續舉辦相關活動，並預告下周六也會有小朋友最愛的萬聖節大遊行，歡迎民眾穿上黃色配件，到場共襄盛舉。