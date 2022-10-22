國民黨桃園市長候選人張善政北區造勢湧入大批民眾。（中天綜合台提供）

國民黨桃園市長候選人張善政北區競選總部成立大會暨造勢今天在桃園區陽明公園舉辦，對於現場踴躍人數，張善政說，非常感謝鄉親力挺，一定會贏。朱立倫則表示，感謝民眾冒雨支持，因為善良的民眾看不下去民進黨奧步、爛招。

國民黨桃園市長候選人張善政北區競選總部成立大會暨造勢，人數越來越多。黨主席朱立倫說，很感動民眾冒雨支持，這是因為善良的民眾看不下去。他說，張的條件遠勝於對手鄭運鵬，民進黨想不出招，只能用奧步、爛招。朱又說，想不透張善政父母的靈骨塔都會被對手拿出來打。

甚至位於中壢的小公寓、土地持分僅4坪也成綠營口中的大地主，他反問桃園市長鄭文燦，這是桃園標準？朱立倫也說，對張善政很有信心，但不會輕易鬆懈，因為執政黨有無限資源拼命撒，將維持同樣步調戒慎恐懼，因為民進黨有各種爛招、奧步。

媒體又問，張善政的風格從佛系到火力全開，是否與朱立倫子弟兵凌濤擔任發言人有關？朱立倫說，跟誰擔任發言人無關，是張善政忍無可忍，這社會總有是非黑白，他會堅持到底。張善政也說，民進黨惡劣行徑變本加厲，當然要用更強力量回擊。

會不會與前高雄市長韓國瑜同台？張善政說，一定會有，在最適當的時間。被詢問到民進黨稱張善政擔任致公黨顧問看法，張善政說，一向捍衛中華民國。至於有媒體民調顯示張善政38％，領先民進黨對手鄭運鵬11％。張善政說，不論領先百分之十還是百分之一，都是繼續努力往前走。