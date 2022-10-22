金鐘57戲劇類星光大道今（22）稍早在國父紀念館開幕，由陳家逵、楊小黎擔任紅毯主持人，並由曾寶儀擔任典禮主持人，令眾人相當期待。而今年的「迷你劇集/電視電影男配角獎」竟首次出現兩大贏家，一位是年僅13歲的童星白潤音，而另一位則是黃冠智，兩位精湛又自然的演技都獲得評審的青睞。

以《比悲傷更悲傷的故事：影集版》獲得「迷你劇集/電視電影男配角獎」的白潤音，過去就曾在電影《親愛的房客》、《嗨！神獸》，以及電視劇《酸甜之味》、《良辰吉時》中獲得演出。而入行近7年的他，在《比悲傷更悲傷的故事》中飾演心臟病患者「安可樂」，與飾演媽媽的邵雨薇有很多情緒很重的親情戲，而他為了揣摩心臟病患在開拍前看了許多影片，來詮釋出缺氧的感受，自然又真實的演技也讓他成功奪下男配角獎。

另外一位得獎者則是以《降河洄游》獲獎的黃冠智，出道雖只有五年，但在去年就以《返校》入圍迷你劇集/電視電影最具潛力新人獎，今年更一舉奪下迷你劇集男配角獎，演技獲得肯定。而過去曾和「三金影帝」吳朋奉有6次合作的他，在《降河洄游》殺青沒多久就收到吳朋奉因腦中風引發心肌梗塞過世的消息，讓黃冠智相當不捨，也感謝吳朋奉在拍攝期間的教導，希望這次能用這份獎報答前輩過去的恩情。