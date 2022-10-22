黃宗仁表示，李佳蕙在對抗病魔的同時，也非常珍惜每分每秒在關懷他周邊的人。（新北市刑大提供／李奇叡新北傳真）

新北市警察局長黃宗仁率主任秘書及各分局長等人，前往悼念慰問家屬。（新北市刑大提供／李奇叡新北傳真）

新北市刑大警務佐李佳蕙2004年罹癌，長期與病魔奮戰，治療期間仍不忘工作、保持熱情，不料上個月中旬病況急轉直下，緊急入院，於9月30日凌晨辭世，享年48歲，追思會於今日下午在板橋福音堂舉行，新北市警察局長黃宗仁率主任秘書及各分局長等人，前往悼念慰問家屬，送李員最後一程，立委、議員等各級民意代表及義警、民防、義交、義刑也都到場致意。

黃宗仁表示，李佳蕙在對抗病魔的同時，也非常珍惜每分每秒在關懷他周邊的人，以及新北市民的安全，並堅持要把治安工作做好，更要參加警察樂隊，把溫暖關懷傳遍到新北市每個角落。

刑大指出，李佳蕙從警共28年，從警專11期畢業後，就在新北市為治安打拼，一生奉獻警界，服務社會，而在治療過程中雖受病痛折磨，仍憑藉著對音樂的熱愛與堅持，積極參與警察樂隊吹奏豎笛，屢屢代表警察局參加各種表演，爭取最佳榮譽，深深感動聽眾及樂隊同仁。

刑大表示，李佳蕙也是個虔誠的基督徒，自警專畢業後就開始至板橋福音堂聚會，從神領受使命，從2018年6月24日擔任教會的區長迄今，雖受病痛困擾，但從未放棄，仍盡力出席每次的教會活動與服事。

刑大說，李佳蕙在不幸離世後，留下母親、丈夫及一對在學的子女，後續將針對撫卹金等各項補助，協助家屬完成請領程序，為李員及遺眷盡份心力，感念其畢生為治安的付出與貢獻。