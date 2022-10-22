南部某公立醫院李姓技士去年搭乘高雄捷運手扶梯時，持手機偷拍前方少女的裙底風光，李男雖瘋狂道歉但仍被移送法辦，遭法院依妨害秘密罪判拘役30天，因其公務員身分而再遭到移送懲戒法院，法官考量李男有身心疾病，也積極就醫，故僅記過1次。可上訴。

判決書指出，李男去年10月某日間，於高雄捷運巨蛋站搭乘手扶梯，李男見當時前方一位少女穿著短裙，竟拿出手機偷錄裙底風光，被少女逮個正著，李男雖猛道歉，仍無法獲得少女諒解，少女事後報警處理。

刑事部分，法院審理時，李男坦承犯行，依成年人故意對少年犯無故竊錄他人身體隱私部位罪，處拘役30日，得易科罰金，以新台幣1000元折算一日。

因李男為南部某公立醫院的技士，為公務員身分，故依公務員懲戒法移送懲戒法院，法官認為李男侵害個人隱私，對少女身心造成傷害，但考量李男犯後立刻認罪，積極向被害人道歉，也陸續書寫道歉信與悔過書給被害人，此外李男稱家庭不睦，壓力過大，深受身心問題困擾並定期回醫院接受診療等，判記過1次。可上訴。