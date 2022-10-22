林佳龍上午先前往汐止，出席張錦豪聯合競總成立活動。（林佳龍競辦提供／李奇叡新北傳真）

林佳龍前往土城區，為彭一書競總成立站台。（林佳龍競辦提供／李奇叡新北傳真）

林佳龍趕赴新店出席陳永福聯合競總成立大會。（林佳龍競辦提供／李奇叡新北傳真）

林佳龍指出，石一佑是經歷最豐富，也最在地的候選人。（林佳龍競辦提供／李奇叡新北傳真）

民進黨新北市長候選人林佳龍今日成立7個聯合競選總部，共跑6個行政區，其中5個都落在溪南地區，就是希望能翻轉過去民進黨溪北強、溪南弱的狀況，勤跑較為弱勢的區域，全力衝刺選戰。

林佳龍上午先前往汐止，出席張錦豪聯合競總成立活動，他談到，未來會推動和汐止有關的大華系統交流道接汐止道路拓寬、金龍湖開發、倉儲整合等交通、水利、產業政策，而他擔任交通部長任內，就曾協助解決基隆升級捷運汐東線，未來擔任市長，也會和立委賴品妤、沈發惠持續共同推動國一南下入口增設匝道等建設，解決汐止交通、水利問題。

接著林佳龍前往土城區，為彭一書競總成立站台，提出對於土城區的建設願景，未來將新建「溪北捷運」成為縱貫線，串聯三重、蘆洲、五股、泰山接到板橋連到土城，讓土城不是板橋的衛星城市，要把新北市的都心擴大，讓土城變成溪南的市中心，並加速司法園區推動，導入智慧城市。

接近中午時間，林佳龍再前往中和區，為張維倩站台加油，他表示，張維倩對婦幼、法律、人權十分重視，也和在地立委江永昌共同提出、推動九項與中和相關推動交通、水利與都市更新的政見。他提到，先前蔡英文總統也肯定未來推動公辦都更，讓資訊透明，在中和成立示範區，成立「危老都更整合師」，「一坪換一坪」保障市民權益。

林佳龍下午前往永和區，參與羅文崇聯合競總成立大會，提到自己在交通部長任內，協助規劃中正橋改建、福和橋慢車道拓寬，也大力推薦在地議員羅文崇「家己栽一欉，較贏看別人」，並強調「永和是總統的代號，我們不能漏氣」。

離開永和後，林佳龍再趕赴新店出席陳永福聯合競總成立大會，林佳龍表示，陳永福已連任多屆，有經驗累積，最清楚市府做什麼能讓新店、新北大翻新。他強調，新店有山有水、交通便利，是北北基桃首都圈最好的生活環境，未來可以搭配都更計畫，讓產業帶動高科技投資、吸引人才，引進高科技產業研發創新、智慧醫療和智慧生活，讓新店變成新北智慧城市、智慧產業的示範地區；他也提到，新店地區有世界級觀光景點碧潭，也有美國眾議院議長裴洛西訪台指定參觀的國家人權博物館，未來要擦亮台灣「人權立國」的招牌，讓安坑輕軌變人權生態觀光走廊。

今天林佳龍最後一個聯合競總成立行程位在板橋，林佳龍指出，石一佑是經歷最豐富，也最在地的候選人，和他一樣是十年磨一劍、辛苦打拚，籲市民給予支持，他也會更積極推動都更，提升板橋的整體環境，並建設社會住宅，讓青年住得起，也透過扶持青年創業，讓青年在地就業、創業，經濟收入升級，再加上溪北捷運建設，串連溪北地區到板橋，成為新北市的脊椎，讓新北、台北成為雙子星城市。