自32強以來始終打滿5局的台灣「桌球一哥」林昀儒，今日在4強賽將碰上「大魔王」中國現任球王樊振東，儘管林昀儒能在局前段建立起領先，但仍無法阻止樊振東強大追分企圖，比賽打了6局最終由樊振東以4比2取得勝利，林昀儒無緣前進冠軍戰。

雙方過去總共交手7次，林昀儒拿下1勝6負處於劣勢，只在2019年T2鑽石聯賽馬來西亞站男單冠軍賽以4比1擊敗過樊振東，最近1次交手則是在去年東京奧運男單4強，雙方鏖戰至7局才由樊振東以4比3險勝。

時隔了1年多2人再次於WTT澳門冠軍賽4強碰頭，在這場7戰4勝制的比賽中，樊振東開局便火力放送，打出一波10比0的猛烈攻勢，林昀儒顯得無力招架，最終以11比1輕鬆收下首局。

次局林昀儒率先發球，揮別開場手感冰冷狀況，快速取得6比2領先優勢，樊振東很快做出回應，將比分追近到9比9平手局面，甚至率先取得了1個局點，但遭到林昀儒順利化解，而樊振東隨後穩住陣腳，連拿2分以12比10再搶下1局。

陷入2局落後的林昀儒在第3局取得些微領先，在中段偷長球的戰術奏效之下拉開分差，但仍遭樊振東一步步逐漸追上，林昀儒在9比7時叫出暫停，最後順利收下最後2分扳回一城。

第4局林昀儒在取得3比1領先情況下，被樊振東連取6分陷入劣勢，林昀儒將比分追剩3分差仍無法挽回局勢，以6比11再丟1局面臨背水一戰。

退無可退的林昀儒，在第5局前半段仍是與樊振東僵持不下，林昀儒還是拿出最擅長的發長球擾亂樊振東節奏，取得9比7後再也沒把領先讓出，最終以11比9搶下第2局，局數還是以2比3落後。

第6局林昀儒拉開5比2領先，樊振東仍窮追不捨一路追至5比5平手，最後更是在5比6落後情況下，狂轟一波6比0收下第6局，樊振東最終以局數4比2擊敗林昀儒率先拿下決賽門票，樊振東將與另一場4強賽組合王楚欽及莫加德（Truls Moregard）的勝方爭奪冠軍。