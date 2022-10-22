金鐘57戲劇類星光大道今（22）稍早在國父紀念館開幕，由陳家逵、楊小黎擔任紅毯主持人，並由曾寶儀擔任典禮主持人，令眾人相當期待。而今年以《第一次遇見花香的那刻》奪下「迷你劇集/電視電影女配角獎」的程予希，一上台便爆哭感謝爸媽及所有幫助她的所有人，表示「看了這麼多年金鐘獎，沒有想到自己可以站在這裡，謝謝評審，這段時間對我來說，肯定真的很重要」。

程予希過去曾以樂壇「CastAway」的貝斯手身分出道，後來跨界演出電視劇後更大放異彩，陸續在《原來是美男》、《最佳利益》、《我的青春沒在怕》、《天巡者》、《追兇500天》等多部電視劇中獲得演出，而這次她在《第一次遇見花香的那刻》中飾演一名女同性戀「鍾亭亭」，真摯又自然的演技獲得評審肯定，也讓她如願奪下女配角獎。

而程予希上台時也爆哭表示，從來沒想過自己有一天能站上這舞台，因為很多入圍的演員也非常地棒，因此讓她更加感謝幕後的劇組人員、家人、粉絲的支持，以及在她低潮時伸出的每一雙手；程予希更提到共演的林辰唏，「妳是很棒的對手，沒有妳就沒有我」。另外，程予希同時也感謝自己「賭性堅強」及父母的包容，在她最低潮時仍繼續堅持，就像媽媽在不久前曾問她如果一直都沒有成績要不要轉行，但她還是任性的走到這一天。

程予希以《第一次遇見花香的那刻》奪下迷你劇集/電視電影女配角獎，上台時激動落淚。（圖／攝影 杜宜諳）

程予希開心奪下女配角獎。（圖／攝影 杜宜諳）