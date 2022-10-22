第57屆電視戲劇類金鐘頒獎典禮，22日晚間在國父紀念館舉辦，迷你劇集（電視電影）男配角獎由13歲的天才童星白潤音以《比悲傷更悲傷的故事：影集版》與黃冠智《降河洄游》共同獲得；白潤音今年演出《比悲傷更悲傷的故事：影集版》、《良辰吉時》，被劇組、演員視為幸運物，連楊祐寧、王柏傑都爭著跟他並肩而坐，白潤音童言童語地說：「但我要坐自己的位置」。

白潤音上台時相當謙虛，90度鞠躬感謝一路上無私幫助的前輩，「謝謝評審的肯定，謝謝導演、編劇，你們創造了安可樂這個角色，謝謝王柏傑的陪伴、鼓勵，我很高興可以遇見你；謝謝邵雨薇，我開心、難過、感動，都是因為妳，謝謝妳，因為愛，所以我們存在，愛不會消失」；他也說，能入圍就是很好的榮耀，得獎就可以講出更有意義的事情。

另一位得獎者為黃冠智以《降河洄游》奪下，「一路走到台上我真的很幸運，但我也走的踏實，我一直相信堅持對的事情，一定會有人看見，謝謝那些看見我，願意給我機會的人。」與女友交往快2年的他，拿獎後會求婚？他害羞表示會慢慢規劃，「我們感情穩穩的，目前想先拍好戲，她也是一名演員，希望將來我們可以像吳慷仁、邵雨薇一起入圍」，女友的身分？他甜笑表示，將來女友會靠自己的努力讓大家耳目一新，請大家拭目以待。