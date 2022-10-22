活動現場特別邀請四鄉五島及南竿各村耆老仕紳致贈好彩頭、鳳梨、戰旗，預祝旗開得勝。（曹爾元競總提供／李奇叡新北傳真）

國民黨連江縣長候選人曹爾元今成立競選總部，超過300多位鄉親力挺，前立委曹爾忠、前縣長楊綏生、榮譽主委林星寶、後援會會長陳科黎、議員林惠萍、陳書建、曹爾章皆到場站台，中廣董事長趙少康、前國民黨主席洪秀柱等政壇名人也錄影跨海祝福。曹爾源說，他規畫了馬祖十大政策，盼實現政權輪替，把權力交還給人民。

曹爾元表示，他以「改變創新，馬祖共好」為主要訴求，而自己40年磨一劍，希望以豐富的行政經驗，改變現在政治局勢，實現政權輪替，權力交還人民，人民才是真正的頭家，而這也是他選縣長的初衷，希望大家跟他一起全力以赴，為馬祖未來努力。

曹爾忠、楊綏生共同推薦曹爾元，曹爾忠說，過去馬祖鬧水荒，曹爾元和他一起完成送水任務，而曹爾元在觀光局局長任內也建造了媽祖巨神像，在當時兩岸政治、宗教均極為敏感時，舉辦「湄洲進香媽祖回娘家直航湄洲」活動，行政能力有目共睹。

楊綏生則說，與曹爾元共事相識多年，他是膽大心細及富創造力的人，人品敦厚純樸，做事實在認真。

有不少政壇名人錄影，跨海送上祝福，中廣董事長趙少康肯定曹爾元的學識與經歷，大讚會是最好的縣長；前國民黨主席洪秀柱則肯定其對地方事務的熟悉和投入，力挺參選；立委李貴敏說曹爾元歷練過很多公職，專業且貼近民意，其用心和努力大家都有目共睹；立委高金素梅相信認真負責、熟悉在地事務的曹爾元；新北市長侯友宜也推薦曹爾元是馬祖鄉親最好的選擇；桃園市議員詹江村指出，曹爾元為人忠厚處事踏實；台北市議員王鴻薇強調，曹爾元深耕馬祖42年，大讚他是最有魄力的地方首長。