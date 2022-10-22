戲劇電視金鐘獎頒獎典禮今(22日)在國父紀念館舉行，迷你劇集（電視電影）男女主角獎稍早名單出爐，吳朋奉以遺作《降河洄游》封帝、演出《第一次遇見花香的那刻》的林辰唏成為視后，導演代吳朋奉領獎時表示，可惜吳朋奉尚未看到這部片子就辭世，仍為他驕傲。而林辰唏上台感謝親友時哽咽，「謝謝你們不離不棄，給我信心」。

評審表示，吳朋奉的聲線飽滿而深情，不需要特別強調的純正口氣，真情真摯，完全不拖泥帶水，是讓他在眾人之中脫穎而出的特點，而吳朋奉2年前因腦中風引發心肌梗塞逝世，享年55歲，今晚由導演朱平代為領獎，他表示臨時替吳朋奉上來領這個獎很緊張也很開心，「我相信，雖然他沒有看到這支片子的成品，但相信他現在一定在看著我替他領取這個獎。」

林辰唏致詞時一度哽咽。（圖／杜宜諳攝）

而林辰唏在《第一次遇見花香的那刻》中表演從容真摯、表達準確具備角色感知，既內斂又搶眼，合於性格脈絡的角色宣洩壓抑深厚，又具情感穿透，令人難忘，是評審頒獎給她的原因。林辰唏上台時先是胸有成竹的說有背得獎感言，但看到只剩85秒有點傻眼，她謝謝評審、謝謝金鐘，謝謝她的造型團隊，打造了今天的她，及每個工作人員，「你們是最棒的」，還有謝謝各地的《花香》粉絲，才能讓花開遍地，讓作品奔放。

林辰唏特別說，想要感謝很多對她視如己出的人，「非常非常多都值得我去感謝」，「還有我也要謝謝我自己，這個獎我也想要獻給世界上所有的酷兒，我祝福你們可以拿掉標籤，然後你可以自由喜悅的做你自己」，「這個獎我也要獻給我的媽媽，謝謝你們讓我在生命中學會愛」，最後她呼籲：「我們居住的地球需要我們更多的關注，因為整個生態系統正在消失，如果我們可以在生活上、在選擇上多做一點改變，就會有很不一樣的未來。」

林心如和楊謹華同台頒發迷你劇集（電視電影）男女主角獎。（圖／杜宜諳攝）

迷你劇集（電視電影）男女主角獎由林心如和楊謹華雙雙頒獎，揭獎前林心如還特別點名了楊祐寧，爆料對方很想得獎，自比像拿到彩券一樣很期待，楊謹華此時問若打開名單不是楊祐寧該怎麼辦？問對方是不是要一走了之，林心如則安慰楊祐寧沒關係，後面還有戲劇節目男主角獎，替他打氣希望可以耐心坐到最後。