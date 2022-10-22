迷你劇最佳女主角由林辰唏以《第一次遇見花香的那刻》打敗勁敵蔡淑臻、邵雨薇奪得，領獎時她向台下導演伴侶林立書和兒子Bio喊話：「你是最棒的爸爸，Bio媽媽愛你。」她自招最近比較忙，對林立書比較冷淡，但知道他帶小孩一直很辛苦，也是個很棒的伴侶，「希望他明年的《最佳利益》也可以入圍。」她也將這個獎項獻給全世界的酷兒。

林辰唏因為當媽媽，想照顧孩子也想演戲，一度家庭事業難以平衡，是公司一路支持、幫助她，給予很多資源，她哽咽感謝公司：「這段時間你們的辛苦、付出我都知道，有些事情很辛苦，不容易，真的謝謝你們。」

她笑說在家感言還倒背如流，沒想到一上台胃在翻滾、手在抖，突然間都失億，但她最關心的議題還是有記得在台上呼籲：「我們所居住的地球需要我們關注，整個生態系統都在消失，生活上做一些改變會有很不一樣的未來。 」她透露《第一次遇見花香的那刻》第2季已經確定要開拍，更興奮說自己進棺材還是要繼續演。