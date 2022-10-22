民進黨桃園市長候選人鄭運鵬昨（21）日晚舉行八德大溪後援會成立大會，桃園市長鄭文燦、總統蔡英文等人皆到場站台。資深媒體人黃揚明指出，「我昨天看那個場面，其實有點訝異」，「那個場面也不熱」，「這是一個警訊」！

據港媒《中評社》今（22）日評論說，昨晚的八德大溪後援會人數則約2000人到3000人，實際動員人數較保守，或許是改變策略，「最怕就是基層風向已經開始改變」。

而資深媒體人黃揚明今日在中天電視《周末大爆掛》直言，桃園八德是鄭文燦的本命區，「我昨天看那個場面，其實有點訝異」，「那個場面也不熱」，很明顯是一台遊覽車、一台遊覽車，是哪一個里、哪一個里，這都屬於組織動員模式。

黃揚明說，「這是一個警訊」，鄭文燦最優勢是在傳統市區、八德市公所、八德國中小這一區，但是造勢場合在八德較靠近的大湳，這是兩個不同的地方。

黃揚明披露，他們自己評估這次選情「有點冷」，或許是避免場地太大，很不好看，也沒有動員這麼多人。

黃揚明強調，如果連在鄭文燦本命區的八德，辦一場造勢活動都看不到熱情，鄭運鵬進場都主動要去找民眾握手，只有零星幾個拿出手機拍照，看不到傳統大進場，如果是很受歡迎的候選人，民眾會全部湧到中間走道想要握手，但看不太到這樣的情況。

黃揚明認為，鄭文燦確實在八德還是有他的盤，但能不能轉移到鄭運鵬？這是一個關鍵。