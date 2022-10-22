新北市多元防災宣導日活動今日在萬里區台電北部展示館舉行，由副市長謝政達主持，消防局局長黃德清、萬里區區長粘雪琴等首長及在地仕紳也都出席支持，新北市消防局表示，這是一年一度的盛事，去年考量疫情而停辦，今年如期舉行。

消防局表示，活動將核安與防災宣導結合寓教於樂的各項體驗活動，讓參與民眾深刻了解防範各類天然及人為災害的正確知識，建立起正確防災觀念，進而強化平時的防災準備，落實全民防災的目標。

此次安排多樣豐富的闖關宣導攤位及摸彩活動，讓民眾於活動中學習核安及各項防災知識，設攤單位包括行政院原子能委員會、台灣電力股份有限公司、國軍第六軍團指揮部及金山、萬里、石門、三芝區公所與市府相關局處，宣導主題包括核安民眾防護宣導、水土保持防災知識、房屋健檢及耐震結構安全觀念、救災物資自儲觀念宣導、海嘯及核子事故警報聲響宣導、CPR相關知識及教學、性別平等宣導等。

消防局說，另外也創新安排「知識小學堂挑戰」活動，以學習單方式，設計防災及核子事故相關題目，參與民眾可藉由攤位宣導內容，或手機查詢等方式完成學習，繳交學習單並全部答對者可獲得限量好禮，主持活動的謝政達也在現場提供闖關民眾答案，與民眾開心互動，讓參與的民眾都能在輕鬆愉快的氣氛下完成闖關，並將豐富的獎品帶回家。

謝政達表示，新北市境內有核一、核二廠，雖然目前逐步朝向除役方向進行，但於完全除役前，核安工作仍不容鬆懈，新北市特設置核能安全監督委員會，監督台電公司落實各項核安工作，並積極辦理應變人員訓練、加強EPZ範圍民眾宣導，也結合防災社區，普及大眾核安知識及核子事區域防災社區民眾防護宣導，另辦理年度核能安全演習及學校疏散至接待學校演練，藉由落實各項演練、宣導加強民眾防災與核安意識。