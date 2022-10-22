根據《TVBS》公布的最新桃園市長選舉民調，國民黨張善政為38%、民進黨鄭運鵬27%、無黨籍鄭寶清6%、民眾黨賴香伶5%，另有24%尚未決定。對此，臉書粉專《政客爽》今（22）日就表示「鄭運鵬民調幾乎沒有起色，而更多中間選民開始支持張善政」，引發討論。

《TVBS》21日公布了桃園市長選舉的最新民調，同時更進一步交叉分析顯示，20至29歲年輕選民對張善政支持度為30%，有18%支持鄭運鵬，16%支持賴香伶，30%未決定；30至39歲支持鄭運鵬的比例增為39%，轉為高於張善政的26%。而臉書粉專《政客爽》在看完這份民調後驚呼「最值得一提的是20-29歲年輕選民，對張善政的支持度是大幅領先鄭運鵬的，這對民進黨絕對是重創」。

該粉專更指出，「挺抄襲還幫抄襲者護航的惡劣行為，本身就觸碰到最基本道德是非底線」，此篇文章一發出，許多網友紛紛留言表示「認真自己寫論文的學生應該都知道該投誰」、「理性中道的力量才能不讓台灣繼續沉淪！」、「張善政學經歷俱佳且不會亂耍嘴皮攻訐他人，做為市長應該是適得其所，不要惑於民調，繼續努力加油吧！」。