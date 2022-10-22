企排18年第二周首日壓軸賽事由女子組新北中纖出戰愛山林，愛山林首局初期還能跟新北中纖抗衡，但中半段新北中纖發揮「長人陣」優勢，攻守兩端帶給愛山林極大壓力，加上愛山林非受迫性失誤過多，愛山林最後以17比25、12比25、20比25不敵新北中纖。

開局雙方你來我往，但新北中纖 Zsanett、 Sara 與劉美菁三人中半段的攻勢讓愛山林叫苦連天，新北中纖發揮前排攔網的高度優勢，迅速將差距拉開至八分，加上 Zsanett 與 Sara 的輪流轟炸，首局新北中纖就以25比17輕鬆拿下。

第二局新北中纖維持首局的攻擊手感與防守優勢，中半段取得六分的領先優勢，加上愛山林本局失誤仍稍嫌過多，無法有效嚇阻到新北中纖節奏，第二局可說是讓新北中纖予取予求，新北中纖以25比12先搶到聽牌優勢。

第三局新北中纖用快攻先馳得點，但愛山林胡宸穎幾次在網前的攻擊得手幫助球隊緊咬比數，此時劉美菁再次挺身而出，單人攔網、快攻得分樣樣來，再次幫助新北中纖擴大領先優勢，愛山林雖在後段力挽狂瀾，但仍無力回天，最終新北中纖直落三收下賽季首勝。