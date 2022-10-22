新北市長侯友宜今天晚上到桃園為桃園市長候選人張善政站台。（賴佑維攝）

台中市長盧秀燕今天晚上到桃園為桃園市長候選人張善政站台。（賴佑維攝）

國民黨桃園市長候選人張善政北區競選總部成立大會暨造勢22日舉辦，現場湧入近2萬民眾。（賴佑維攝）

國民黨桃園市長候選人張善政北區競選總部成立大會暨造勢22日舉辦，現場湧入近2萬民眾。新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕首度到桃園為張善政站台，呼籲民眾「1126挺善良。」對於大批民眾支持，張善政說，一定會贏。

造勢晚會中，國民黨大團結，除侯友宜、盧秀燕到場，國民黨主席朱立倫、黨籍立委、市議員候選人集結展現支持。朱立倫說，很感動民眾冒雨支持，這是因為善良的民眾看不下去。他說，張的條件遠勝於對手鄭運鵬，民進黨只能用奧步、爛招。朱立倫也說，對張善政很有信心，但不會輕易鬆懈，因為執政黨有無限資源，將維持同樣步調戒慎恐懼。

張善政則說，桃園改變了他的人生，造就了今天的張善政。參選桃園市長，就是希望把多年一路累積的經驗和能力拿來回報桃園，打拚桃園第一名，讓桃園「尚讃」！張善政也痛批，民進黨對手鄭運鵬在美福大火看不見人，被自救會說完全不關心地方。張善政提到，原來鄭運鵬在立法院要大家吃進口萊豬、在替數位中介法當打手。

張善政細數1280月票、婦幼局、亞洲新矽谷計畫政策，讓桃園成為亞洲智慧科技新都。張善政話鋒一轉，痛批民進黨網軍、側翼傾巢而出，還抹黑他是大地主，連位於三芝不到1坪土地，是父母骨灰塔位的土地被拿出拿做文章。

盧秀燕盛讚，張善政是國家級領導人才，願意為桃園來奮鬥、打拚。盧秀燕說，國門之都要發展更大的國際建設、先進的產業，都是張善政最擅長的，只有「張善政為桃園帶來善政」。盧秀燕表示，投張善政不是為了國民黨，是為了桃園的未來、翻轉跟升級，一定要集中選票支持張善政。

侯友宜則說，當年他和張善政一起得到十大傑出青年獎章，1人是書生、1人是槍桿子捍衛土地的警察，如今張善政走向選舉的路，要為善良打拚的好朋友鼓勵。侯指出，新北與桃園關係緊密，不僅捷運、生活圈，若一起合作，就讓北台灣、中華民國更好。