吳朋奉以遺作公視《降河洄游》的鰻農角色，再添一座金鐘獎迷你劇集男主角獎。（公視提供）

施名帥端出高粱酒為已故好友吳朋奉得獎慶祝，自己激動到哭不停。（經紀人提供） ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

第57屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）男主角獎競爭激烈，最後由已故「3金影帝」吳朋奉，以他最後一部作品公視迷你電影院《降河洄游》獲獎，這也是吳朋奉拿下的第3座金鐘獎迷你視帝。代替他上台領獎的導演朱平表示，「我是臨時上來替朋奉領這個獎，非常緊張也非常開心，雖然他沒看到成品，但他此刻一定看著我在替他領這個獎！」

朱平導演受訪時表示，吳朋奉在《降河洄游》飾演被壓榨的漁民（鰻農），兒子偏偏又幫壓榨他的黑道盤商工作，讓他自覺這個當父親的處境很可悲，他看似對兒子嚴厲，但關心之情又細膩地藏在表演之中，不時流露出來，尤其最後父子捲入黑道紛爭，有一場在醫院的戲，「朋奉哥在那一刻對兒子的關心、對自己的無能悲哀表達得非常好」。他說沒有預期到評審會把此獎頒給吳朋奉，所以乍聽到得獎結果時真的非常緊張又很感動。

競逐同一獎項的王柏傑事前最看好且最希望吳朋奉能拿下這座獎，而吳朋奉生前至交好友施名帥，在前一晚的金鐘獎慶功宴上也表示最希望吳朋奉能再拿下此獎，「宣布入圍當天，我就到陽台倒了兩杯高粱酒跟他說『你入圍了』，希望可以得獎，你一定要來看！」當時女友朱芷瑩走出來問「你在幹嘛」，後來一看到高粱酒就懂了，還說自己也要一起來一杯。在聽到吳朋奉得獎那一刻，他再度感動興奮到拿出高粱酒跟好友隔空乾一杯，他坦言自己感動又激動到「哭不停」，欣慰有這件事讓大家再記得他一回。

施名帥說他與吳朋奉挺有緣，兩人在劇場界就熟識，經常一起演戲，他第一部售票舞台劇是跟吳朋奉一起演出，吳朋奉在他第一部主演的人生劇展《椰仔》，吳朋奉演他哥哥，吳朋奉以《歸途》拿下台北電影節影帝時， 因為當時吳朋奉正在高雄拍《龍飛鳳舞》，「是我幫他上台領獎，因為我演他年輕時！我們很有緣！」

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