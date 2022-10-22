金鐘57戲劇節目頒獎典禮今(22日)晚間在國父紀念館舉行，33歲女星楊小黎和《俗女養成記》男星陳家逵擔任星光大道主持人，頒獎典禮主持人由曾寶儀擔任，今年有許多藝人因故離世，金鐘獎特地做了影片緬懷逝者，令不少藝人紅了眼眶。

主持人曾寶儀感性說：「謝謝你們在這個時空，帶給我們無限的美好，在這個有光有花的地方，你們依然是最耀眼的群星。」陳松勇、唐川、脫線、顧寶明、洪綺陽、劉引商、常楓、明金成、蔡頭、王羽、巴戈、艾成和朱俐靜等2022逝世的藝人陸續出現在大螢幕上，同時還有許多在演藝圈耕耘的離世工作人員，短短幾分鐘的影片勾起許多人的回憶，令不少藝人默默紅了眼眶，邵雨薇、陳庭妮、溫昇豪等人都流露出悲傷之情，影片最後寫道「舞台上的精彩，永遠懷念，謝謝你們，帶來美好的曾經」。

演員巴戈2022年離世。(圖／取自廣播電視金鐘獎YouTube)

溫昇豪表情沉痛。(圖／取自廣播電視金鐘獎YouTube)

今年金鐘獎將於10月21、22日在國父紀念館舉辦節目類與戲劇類獎項，今年更特別開設網路票選人氣活動，讓觀眾選出心目中最佳的戲劇節目，而「金鐘57最具人氣票選活動」已結束，入圍的戲劇節目有《火神的眼淚》、《俗女養成記2》、《華燈初上》等，最終由《火神的眼淚》奪下人氣戲劇節目，年度熱門夯劇《華燈初上》主演楊謹華與林心如都提名戲劇節目女主角獎，此外歌仔戲天王陳亞蘭是首位女性入圍戲劇節目男主角獎，不知最後花落誰家，令不少粉絲期待。