爭取連任的國民黨新北市議員黃桂蘭，今天舉辦競選總部成立大會，新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋、前新北市副市長李四川等人都到場站台，祝福她能夠順利連任。

黃桂蘭今天選在蘆洲成功廣場舉辦競總成立大會，希望取其「成功」之意，能夠順利當選連任。黃桂蘭也是新北市三重、蘆洲地區唯一一位女姓議員候選人，在地深耕20多年，不僅侯友宜到場希望發揮母雞帶小雞的效果，黨內大老如黨主席朱立倫等人，也到到場予以祝福。