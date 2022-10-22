日本皇室駙馬小室圭三戰律師考終於雪恥，昨日成績公布確定合格了，將是獻給真子31歲最棒的生日禮物。此次考試共9,609人報考，總體合格率為66%，不過對於重考生卻大幅降至23%。如今日本媒體透露，正式成為律師後年薪可望翻漲3倍。

早前日媒報導稱，小室圭蠟燭兩頭燒，一邊顧事業、還要忙著準備律師考，特別是已經2回慘遭滑鐵盧，重考生的合格率比起首次報考者更低；綜合《星期五》(FRIDAY)及《體育日本》(Sponichi Annex)報導，擁有紐約合格律師證的樋口一磨先生表示，美國律師資格考是一項絕對的評估，分數夠，就能通過。強調「小室圭此次考試合格率66%看上去很高，但不可否認，考試本身有一定的困難度。」

還提到，該國的律師資格考別於日本，通過後不需熬過所謂的「司法修習生」階段，在美國一旦完成註冊，你就是名副其實的律師。

報導指出，昨日(21)放榜小室圭總算揚眉吐氣，樋口一磨先生推測，他的年薪可望是現在的3倍。小室圭目前任職於紐約知名律師事務所(Lowenstein Sandler)，職稱為法務助理，傳聞就算第三次再失敗，維持現狀年薪至少也超過2,000萬日幣(約433萬台幣)，原因是這家律師事務所非常有名，而且本人也非常優秀。