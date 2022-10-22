木蘭聯賽今年冠軍出爐！本輪不輸就能封后的花蓮在主場對陣高雄陽信，於0比1落後下奮力追趕，第90分鐘終於靠陳雅惠頂進一顆折射入球，以1比1逼和陽信。花蓮賽後領先本季只剩1輪聯賽的台中藍鯨4分，領先剩下2場未賽的陽信9分，提前兩輪奪下隊史第5座木蘭聯賽冠軍。

花蓮去年就是在關鍵的主場一役0比1不敵陽信，最後讓藍鯨逆轉封后，這次雖未用勝利報仇，但拿到提前登基所需的1分，已經完成任務。花蓮球員賽後衝入場內，用礦泉水互潑慶祝奪冠，並在花蓮縣立田徑場合影留念。

花蓮女足第5度稱霸木蘭聯賽，賽後全隊在花蓮縣立田徑場合影留念。（中華足協提供）

有趣的是，頂進關鍵球的陳雅惠上周帶秀林國中女足隊參賽，還罹患流感，一度以為自己沒辦法踢完全場。結果她不但打好打滿，還在第90分鐘接應卓莉萍的左路吊中躍起頭槌，球碰到同時起跳的陽信後衛呂孟舫頭部，反彈後剛好越過門將陳巧倫頭頂入網，也把花蓮推上冠軍寶座。

「我其實不知道怎麼回事，突然球就進了，好險我跳得很高。」陳雅惠笑說，主場作戰不能輸，尤其自己前面錯過了幾個好機會，「我覺得很懊惱，最後腎上腺素破表。能夠奪冠很開心，每一座聯賽冠軍都不容易，沒有不辛苦的。」

陽信開賽第34分鐘由美籍外援石蕾左路吊中，助攻木蘭聯賽生涯進球後李綉琴頭槌破門，一路領先眼看要讓花蓮踢到鐵板，卻在進入補時前被追平。那顆失球之前，陽信右後衛段雨柔恰好因抽筋到場邊治療，場上暫以10人應戰，陽信雖把頭槌出色的林瓊鶯拉回後防線，卓莉萍的傳球卻剛好越過林瓊鶯頭頂，爭頂的呂孟舫也運氣不佳，未能擋住陳雅惠。

陽信除了幾乎到手的3分飛了，爭后希望破滅，力拚亞軍也遭遇利空衝擊。補時階段陽信當家門將陳巧倫因衝出禁區對花蓮前鋒蔡莉真犯規，遭直接紅牌罰下，將缺席下周六對藍鯨之戰。

藍鯨今天在蘇育萱梅開二度帶領下，以3比0完勝桃園戰神，蘇育萱也以14球超前李綉琴的13球，獨居射手榜首位。新北航源則靠陳燕萍、李翊汶破門，以2比1力克台北熊讚。本輪結束，藍鯨以25分排名第2，航源21分但只剩1輪聯賽，本季最多只能搶第3名，20分的陽信剩兩場未賽，仍有機會爭老二。