高雄市長陳其邁力拚連任，今天（22日）在鳳山舉辦競選總部成立大會，總統蔡英文也到場站台助講。陳其邁表示，高雄正在起飛，為故鄉，我們一起再拚④年。

陳其邁今(22日)在臉書粉專貼文表示，今日是他的競選總部成立大會，邀請你一起來。謙虛傾聽民意，一步一腳印，是他的理念，謝謝市民朋友們，這兩年來一起推動高雄進步。他會更努力，高雄正在起飛，為故鄉，我們一起再拚④年。

網友紛紛表示，「票投陳其邁！邁邁辦事市民放心！」、「高雄市民的小事，就是市府的大事」、「因為咱有邁邁，咱是幸福ㄟ城市」、「邁邁這二年，真的沒讓高雄人失望」、「我們高雄短短2年變得進步又漂亮」、「邁邁演說就是有溫度」、「請再給邁邁時間，因為要照顧一個城市真的不容易」。

也有網友認為，「高雄的改變進化，相信每個高雄人都有目共睹，高雄變得絢麗多彩奪目，是不可否認，讓高雄變得更加強大、美好，讓我們全高雄市民一起成長茁壯」、「真的有夠強…非常強。 每個禮拜吸引好多外地客去消費…光是這點就是爽」、「高雄就4棒」。