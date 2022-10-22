石碇小霸尖山23人下山迷路 消防員出動16人救援引道 21:222022/10/22 中時 李奇叡 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 消防出動16人前往救援，晚間6時50分接觸遊客。（新北市消防局提供／李奇叡新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 4名、19女共23名遊客今下午前往新北市石碇區小霸尖山爬山，下山時卻因天色昏暗，且不熟當地路況而迷路，故報警求助，消防出動16人前往救援，晚間6時50分接觸遊客，確認皆無外傷且意識清醒後，便引導他們下山，目前已經抵達登山口。 女星才宣布嫁富商又生子 高調炫富尪爆「詐欺8600萬」被抓 運毒小蜜蜂「良心不安」深夜拜廟 下秒警察來了 2022小金門芋頭季 6.69公斤重芋頭奪下王座 #新北市 #石碇 #登山 #迷路 #消防 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金鐘57／楊小黎開場秀超流利英文被讚爆 驚人雙主修學歷曝光 17:382022/10/22 娛樂 甜寵劇撒糖 沈月陳哲遠玩穿越 04:102022/10/22 娛樂新聞 人妻極樂2男「解鎖超多」懷孕 工程師夫崩潰「算週數」怒告 15:352022/10/22 社會 小S無緣金鐘 回家姊夫具俊曄暖心安慰：妳昨晚是最美的 19:502022/10/22 娛樂 周杰倫合作假面舞客唱中國風 04:102022/10/22 娛樂新聞 花滑女王金妍兒甜嫁小5歲學霸聲樂家 4張絕美婚照曝光 16:352022/10/22 娛樂 10年沒漲租 情侶搬走後房東傻眼 「空屋變小豪宅」 09:302022/10/22 房市新訊 Q3北市預售屋推案量季減近1成 04:102022/10/22 財經要聞 積極推動小校轉型 大坪國小邁向百年 21:072022/10/22 生活 金鐘57／黃子佼僅贏1票打敗舊愛小S 最大關鍵原因曝光 01:082022/10/22 娛樂 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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