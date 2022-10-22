4名、19女共23名遊客今下午前往新北市石碇區小霸尖山爬山，下山時卻因天色昏暗，且不熟當地路況而迷路，故報警求助，消防出動16人前往救援，晚間6時50分接觸遊客，確認皆無外傷且意識清醒後，便引導他們下山，目前已經抵達登山口。