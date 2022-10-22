【又嘉氣象報報】熱帶低壓最快今成輕颱 北.東不定時陣雨

熱帶性低氣壓外圍雲系狂甩雨彈！今（22）日晚間多地有強降雨，氣象局除了發布豪、大雨特報外，更對宜蘭縣發布大雷雨的國家警報。明日受東北風影響仍有劇烈降雨，尤其桃園以北、東半部地區要特別注意，可能出現紫爆級的大雨。有專家預估，下周一（10/24）冷高壓抵達台灣上空後雨勢才會減緩，而氣溫也將下探1字頭。

氣象局指出，明日桃園以北、東半部及中南部山區降雨機率高，局部地區可能有紫爆級的降雨，提醒民眾出門還是要攜帶雨具。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象局資料顯示，隨著東北風增強，今晚到明（23）日白天台灣周邊水氣仍多，桃園以北、東半部及中南部山區降雨機率高，尤其基隆北海岸及大台北山區易有局部大雨甚至豪雨，而新竹以南天氣多雲，午後有陣雨，外出仍要記得攜帶雨具。

氣溫方面，北部及東北部天氣轉涼，明日白天高溫約24度，晚上則降到約21度，其他地區白天高溫仍維持27至31度，晚間低溫約23、24度，要注意日夜溫差。

氣象局資料顯示，熱帶性低氣壓TD26逐漸往南海移動，預估成颱機率降低。（圖／擷取自氣象局官網）

熱帶性低氣壓TD26今日下午2時位於鵝鑾鼻南南西方約230公里海面上，未來環境不利其發展，雖升級成颱的機率降低，且逐漸遠離台灣，對本島天氣影響不大，但在南海航行、作業的船隻還是不可以掉以輕心。

值得注意的是，臉書粉專《天氣風險WeatherRisk》發文表示，今晚開始至明日北部、東部預估累積雨量可達豪大雨等級，雖然可能不及上周「尼莎」接近時的總雨量，但仍不可小覷，預估明日晚間到下周一北方乾冷空氣移入後，天氣逐漸好轉，僅迎風面的北海岸至東北部有少許地形降雨，但影響不大。

此外，隨著北方冷空氣移入，下周一至下周三（10/24-10/26）環境偏乾，輻射冷卻效應顯著夜晚清晨低溫有機會下探到17至20度。