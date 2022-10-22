今年夏天傳出想加盟歐冠球隊的葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo），根據美媒《ESPN》消息指出，自從夏季轉會窗口開放以來，曼聯始終同意讓C羅可以自由轉會，不過「紅魔大軍」並未收到任何有關其他球隊對他感到興趣的消息。

曼聯本周周中與熱刺展開英超第12輪交戰，靠著弗雷（Fred）、費南德斯（Bruno Fernandes）各進1球，曼聯以2比0拿下比賽，不過此戰擔任替補的C羅在第89分鐘時就提前離開老特拉福球場（Old Trafford），這舉動也惹怒了曼聯主帥縢哈格（Erik ten Hag），球團決定將他踢出這周末對陣切爾西的大名單。

C羅最近脫序的表現，增加了他在明年冬季轉會窗離開曼聯的可能性，有消息人士向《ESPN》透露，C羅今年夏天明確表達想離開球隊後，曼聯並沒有強留他的意圖，反倒願以無轉會費方式出售C羅，希望其他球隊能接手他每周50萬英鎊的合約。

不過除了來自沙烏地阿拉伯球隊希拉爾之外，沒有其他俱樂部公開爭取C羅的意願，曼聯也從未真正收到任何其他球隊的報價。ESPN指出，如果C羅在下個月的世界盃中找回過往風采，那麼他將有機會離開曼聯，或是以負擔C羅部分薪水的方式，將他租借到其他球隊效力。