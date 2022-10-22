民進黨新竹縣長候選人周江杰在竹東成立競選總部，支持者未見以往聲嘶力竭的熱情。（羅浚濱攝）

民進黨新竹縣長候選人周江杰22日晚竹東成立競選總部，蔡英文總統特別到場拉抬選情，可能因場地關係，現場支持者不到千人，也未見支持者有以往聲嘶力竭喊「凍蒜」的激情。

蔡英文一度把選竹北市長的鄭朝方，口誤說成「新北市長」，她說距離選舉，只剩下35天。周江杰和鄭朝方才剛抽完號次，要團結一起來支持新竹縣長候選人3號周江杰，竹北市長候選人1號鄭朝方，讓新竹縣更好，台灣更好。

蔡英文用客語感謝鄉親，因為大家團結防疫，台灣才可以恢復正常生活，全部都要感謝大家的認真打拚。

蔡英文說，周江杰是客家子弟，對客家文化非常了解，提出很多政策，要讓客家文化發揚光大。未來，中央地方一起聯手，一定可以讓客家文化，行銷全世界。

蔡英文以桃園市、新竹市，在中央地方的攜手合作下，雙雙創下五星級的執政，新竹縣缺少一個會做事的政府，和中央攜手推動建設，加速產業發展，新竹縣不能再原地踏步，今年來換周江杰來做，一定可以跟上腳步，追上進度。

蔡英文說，她支持周江杰有3個理由，1是周江杰有熱忱的心，一直有一顆為家鄉服務的心，要讓故鄉更好，第2是周江杰有很好規畫政策的能力，第3是周江杰是一個堅持理想，要讓城鄉共好的候選人。

蔡英文希望新竹縣的鄉親支持周江杰當選新竹縣長，在地方跟中央一起打拚，新竹縣的進步一定會更快，讓新竹縣升級成五星級執政。