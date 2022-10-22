第57屆電視戲劇類金鐘頒獎典禮，22日晚間在國父紀念館盛大展開，而在頒獎典禮上擔任主持人的曾寶儀，除了一開場就找來阿翰狂串5大神劇《俗女養成記》、《茶金》、《逆局》、《斯卡羅》、《華燈初上》令眾人驚豔外，頒發到「造型設計獎」時曾寶儀特地換上「超狂戰袍」，同樣引發熱議。

當頒獎典禮進行到「造型設計獎」串場橋段時，擔任主持人曾寶儀一開場便幽默表示「57年來台下演員都沒穿過衣服似的」，感謝金鐘獎終於在今年增設了「造型設計獎」，讓設計並創造造型的幕後造型團隊，能有機會站上舞台受眾人矚目。而這次曾寶儀也特別找來了《斯卡羅》造型指導姚君，為她設計「超狂戰袍」，將32部戲劇的劇照全印在身上，不僅相當帥氣俐落，也相當時髦，曾寶儀還驕傲的表示「當我在台上轉一圈，台灣的戲劇就過了一年」。

曾寶儀為了讓觀眾更清楚的看清她身上的每一個角落，還表示「請導播Focus在我最兇猛的部位，你會看到《茶金》，我挺肚的時候你會看到《孟婆客棧》，我偏心的時候是《俗女養成記2》，在背後支持著我的是《斯卡羅》和《良辰吉時》」，完美串出各大經典作品，絕佳的主持功力再度獲得網友讚賞。