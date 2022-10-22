YouTuber蕾菈（Lyla）是「反骨男孩」成員之一，擁有神似鄧紫棋的明星臉和火辣身材，在網路很有聲量。今（22日）她與丈夫湯宇補辦婚宴，開直播與線上粉絲共襄盛舉，蕾菈一襲深V婚紗徹底展現身材優勢，而婚禮MV除了紀錄夫妻倆的甜蜜，連閨房情趣都播出，讓人看得臉紅心跳。

蕾菈今年2月和DJ湯宇登記結婚，今22日補辦婚禮，請到黃豪平、徐展元當主持人，此外，現場來賓有很多都是YouTuber、網紅，像是「反骨男孩」全員、孫生女友Wendy（林宛璇）、酷炫女友柔柔（ 沁柔）、「暗黑李毓芬」陳香菱等人，不畏風雨前來祝福。

婚禮開場片則是播出蕾菈、湯宇私下的放閃畫面，其中一幕蕾菈躺在床上嚷嚷：「要做X嗎？做X做X，要不要打X」，而湯宇脫掉上衣露出刺青，大膽的互動給人無限想像空間；另一幕也很養眼，湯宇直接把臉埋進蕾菈的胸部，閃到畫面一片白，讓眾多賓客見證兩人的愛情。

隨後，蕾菈和湯宇進場，蕾菈頂著后冠、刷著根根分明睫毛和紅唇，身穿大深V灰色禮服和黑色薄紗披肩，超兇身材一覽無遺，致詞時她甜蜜地說：「在此時此刻，這個男人就值得跟他在一起，總覺得人生沒有永遠這件事，但在他身上我看見永遠！」

湯宇也感性地表示：「其實一路走來跌跌撞撞，後來正視彼此，一起完成很多事情，一起尋找共同嗜好，最終決定我們要完成這個大事，一起負起這個責任，要組成這個家庭，很感動！」被問到如何看待蕾菈的女兒，湯宇坦言一開始也沒辦法馬上接受，但長時間的感情累積，加上心態順其自然，現在跟蕾菈女兒默契十足，甚至會被叫「爸爸」。

蕾菈後來再換一套白色透視禮服，胸前一樣開深V大露半球，並把秀髮放下，女人味十足，夫妻倆在台上跟賓客致詞時，湯宇一度感性落淚，直呼：「走到這天真的不容易，很多話是講不完的，只能說到現場的朋友我愛你們，當然我也很愛蕾菈。」