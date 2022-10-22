尼莎颱風日前帶來豪雨，北市出現零星災情，內湖區康樂隧道口土石及路樹崩塌滑落，一度無法通行。熱帶性低氣壓最快明天成颱，台北市交通局今天晚間宣布，即日起開放士林區疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，同時該區域路邊停車暫停收費，請民眾儘速移車。

因應熱帶性低氣壓及東北季風共伴效應，北市工務局水利工程處預估明早百齡左右岸堤外停車場有積水可能，為紓解堤外停放車輛臨時停車需求，交通局宣布，即日起開放士林區疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，同時該區域路邊停車暫停收費，請民眾儘速移車。

交通局指出，士林區開放停車範圍包括中正路(通河西街至環河北路)(不含)以北區域範圍。承德路4段、5段(承德橋至基河路)以西區域範圍。

交通局呼籲，民眾於開放紅黃線停車區域停車，應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止併排停車，以提供搶救災車輛通行，確保公共安全維護；惟法定禁停區域如路口、公車站、消防栓、消防通道、越堤道路兩側、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、快車道、車行地下道、高架快速道路及顯有妨礙他人、車通行處所均禁止臨時停車。

另計程車招呼站維持原規定使用，專用停車格位仍依規定停車，時段性管制停車格禁止臨時停車時段開放停車。

交通局表示，未來恢復紅黃線禁止停車管制之時間，將另行發布新聞稿通知，敬請民眾多留意電子媒體新聞與廣播。如有其他相關問題，請來電洽詢(查詢專線：02-27590666轉6402、6403、6415)

台北市颱風期間緊急停車範圍請至本市停車管理工程處網站查詢：https://pma.gov.taipei/News.aspx?n=4B8F3517A14C3706&sms=22916786D12E5E20。