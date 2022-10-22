俄羅斯切斷天然氣引起歐洲冬季供暖難題，雖然有美國及挪威等替代來源能解燃眉之急，但此前有能源專家透露，美國一船天然氣貨物在歐洲竟以2.75億美元的價格售出，法國總統馬克宏多次抨擊此事，近期更是直接點名美國，稱其天然氣在國內市場與歐洲售價不一，痛批「雙重標準」。

馬克宏10月上旬才呼籲美國及挪威降低天然氣價格，以展現友誼的意義。他當時在巴黎企業家會議上表示，歐洲支付的錢是美國和挪威賣給同行的四倍價，呼籲這並不是友誼的真正意義，並稱會在G7峰會討論。

時隔約2周，馬克宏21日在新聞發布會上，他砲轟美國在能源領域的雙重標準，在自家國內販售便宜的天然氣，但對歐洲卻是破紀錄的售價。

馬克宏補充，某些行業還獲得80%的政府補助，而這些在歐洲都是被禁止的，這是雙重標準，關係到跨大西洋貿易的誠意。

歐盟一直以來對美國《降低通膨法案》感到不滿，法案為美國製造的電動車提供補貼，歐盟官員則指對綠色經濟不公平的支持。

能源投資銀行家瑟格倫（Laurent Segalen）表示，一艘滿載天然氣貨物的船隻，跨大西洋的運輸成本約6000萬美元，貨物則在歐洲以2.75億美元的價格售出。據能源分析師估算，每批貨物可以賺取1.5億的利潤，更稱「這是難以置信的套利交易」。