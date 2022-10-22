台中市第一條以觀光景點為主的888路公車，將於23日正式上路。（陳淑娥攝）

台中市第一條以觀光景點為主的888路公車，將於23日正式上路。（陳淑娥攝）

台中市第一條以觀光景點為主的888路公車將於23日上路，串連后里、豐原兩地，沿途行經豐原媽祖廟、葫蘆墩公園、后里動物之家、麗寶樂園、中社花市等。市議員陳清龍表示，未來將繼續努力爭取，讓888公車升級成台灣好行觀光巴士。

888公車宣傳記者會22日在后里中社花市舉行，市議員陳清龍表示，他催生的888路公車將於23日上路，各大景點附近多已提前爭取完成設置YouBike站點，民眾下車遊玩後，除可搭乘下班公車繼續旅行外，還可騎YouBike悠遊周邊觀光景點，他把豐原打造成水岸花都，更全力把后里轉型為旅遊之城。

台中市公捷處副處長陳文政表示，888公車不僅以觀光為主，更具備一般公車通勤功能，民眾抱怨1天3班次往返太少，接下來會滾動檢視運量，以調整增加班次。觀旅局主祕書林鴻文指出，目前已著手規畫，年底將向交通部觀光局送出企畫案，全力將888公車升級成台灣好行觀光巴士。

中社花市指出，為慶祝888公車上路，即日起至11月30日止，民眾只要出示個人臉書、IG與888公車合照或公車外觀照片，到花海區賞花只要60元；目前園區「火焰雞冠花」盛開，醒目的紅、黃交織出壯觀花海，首次種植的「地膚草」，綠色圓滾滾的可愛模樣，更是民眾拍照打卡最愛。

888路公車將從豐原轉運站開往后里泰安車站，繞行豐原媽祖廟（廟東夜市）、葫蘆墩公園、東豐自行車綠廊、后里動物之家、花田綠廊（環保公園）、后里馬場、花博森林公園、麗寶樂園、中社花市、泰安車站等觀光景點。